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2020-05-22T18:24
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При крушении самолета в Пакистане выжили два человека
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РИА Новости

При крушении самолета в Пакистане выжили два человека

18:03 22.05.2020 (обновлено: 18:24 22.05.2020)
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© REUTERS / Akhtar SoomroСпасатели на месте крушения самолета авиакомпании "Пакистанские аваиалинии" в Карачи
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении A320 под Карачи выжили как минимум два человека.

"Пока я могу подтвердить, что два пассажира на борту самолета "Пакистанских международных авиалиний" чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии. Продолжайте молиться за других", — написал в Twitter пресс-секретарь правительства региона Муртаза Вахаб.

В свою очередь, газета Dawn сообщила, что находившийся на борту президент Банка Пенджаба Зафар Масуд выжил.
Аэробус направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24, через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.
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