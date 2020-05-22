При крушении самолета в Пакистане выжили два человека

"Пока я могу подтвердить, что два пассажира на борту самолета "Пакистанских международных авиалиний" чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии. Продолжайте молиться за других", — написал в Twitter пресс-секретарь правительства региона Муртаза Вахаб.