При крушении самолета в Пакистане выжили два человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении A320 под Карачи выжили как минимум два человека.
"Пока я могу подтвердить, что два пассажира на борту самолета "Пакистанских международных авиалиний" чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии. Продолжайте молиться за других", — написал в Twitter пресс-секретарь правительства региона Муртаза Вахаб.
В свою очередь, газета Dawn сообщила, что находившийся на борту президент Банка Пенджаба Зафар Масуд выжил.
Аэробус направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24, через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.
Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом, на борту находился 91 человек.
Сведений о погибших на земле пока нет.
На место крушения прибыли пожарные бригады и силы быстрого реагирования, они оказывают помощь гражданской администрации.
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