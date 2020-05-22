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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:00
https://ria.ru/20200522/1571857879.html
Ни один россиянин не заразился коронавирусом в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528001_0:223:2138:1426_1036x0_80_0_0_438e3bb4d393c8d071119467f31231c9.jpg
РИА Новости

Ни один россиянин не заразился коронавирусом в США

18:00 22.05.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozФельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ни одного случая заражения россиян коронавирусом на территории США не зафиксировано, сообщил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
"Каждый день я получаю сводку о том, что происходит с россиянами, есть ли какие-то случаи. На сегодняшний день не могу вам подтвердить ни одного случая заражения (коронавирусом - ред.) россиян на территории США", - сказал Антонов в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня".
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За минувшие сутки в США зафиксировали 25 294 новых случаев заражения. Всего в Соединённых Штатах более 1,57 миллиона человек заразились коронавирусом и свыше 94 тысяч человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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