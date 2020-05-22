Ни один россиянин не заразился коронавирусом в США

"Каждый день я получаю сводку о том, что происходит с россиянами, есть ли какие-то случаи. На сегодняшний день не могу вам подтвердить ни одного случая заражения (коронавирусом - ред.) россиян на территории США", - сказал Антонов в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня".