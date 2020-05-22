Ни один россиянин не заразился коронавирусом в США

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ни одного случая заражения россиян коронавирусом на территории США не зафиксировано, сообщил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
"Каждый день я получаю сводку о том, что происходит с россиянами, есть ли какие-то случаи. На сегодняшний день не могу вам подтвердить ни одного случая заражения (коронавирусом - ред.) россиян на территории США", - сказал Антонов в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня".
За минувшие сутки в США зафиксировали 25 294 новых случаев заражения. Всего в Соединённых Штатах более 1,57 миллиона человек заразились коронавирусом и свыше 94 тысяч человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.