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2020-05-22T17:57
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Пожарные потушили огонь на месте крушения самолета в Пакистане
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РИА Новости

Пожарные потушили огонь на месте крушения самолета в Пакистане

17:57 22.05.2020
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© REUTERS / Akhtar SoomroМесто крушения самолета авиакомпании "Пакистанские аваиалинии" в Карачи
Место крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пожарным удалось потушить огонь на месте крушения самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи в Пакистане, армия перебрасывает на место поисково-спасательную команду, сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар.
"Чтобы ускорить работу по спасению и оказанию чрезвычайной помощи, из (города – ред.) Равалпинди вылетела армейская поисково-спасательная группа со специальным оборудованием и спасателями. Десять пожарных машин на месте потушили огонь. Армейские машины скорой помощи заняты спасением раненых и оказанием необходимой медицинской помощи", – написал Ифтихар в Twitter.
Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 35 человек.
В свою очередь газета Dawn сообщает, что в результате падения в самолете есть выжившие, также пострадали люди, жившие в домах, на которых упал самолет.
Кадры с места крушения самолета в Пакистане
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