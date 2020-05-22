Пожарные потушили огонь на месте крушения самолета в Пакистане

"Чтобы ускорить работу по спасению и оказанию чрезвычайной помощи, из (города – ред.) Равалпинди вылетела армейская поисково-спасательная группа со специальным оборудованием и спасателями. Десять пожарных машин на месте потушили огонь. Армейские машины скорой помощи заняты спасением раненых и оказанием необходимой медицинской помощи", – написал Ифтихар в Twitter.