Пожарные потушили огонь на месте крушения самолета в Пакистане

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пожарным удалось потушить огонь на месте крушения самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи в Пакистане, армия перебрасывает на место поисково-спасательную команду, сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар.
"Чтобы ускорить работу по спасению и оказанию чрезвычайной помощи, из (города – ред.) Равалпинди вылетела армейская поисково-спасательная группа со специальным оборудованием и спасателями. Десять пожарных машин на месте потушили огонь. Армейские машины скорой помощи заняты спасением раненых и оказанием необходимой медицинской помощи", – написал Ифтихар в Twitter.
Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 35 человек.
В свою очередь газета Dawn сообщает, что в результате падения в самолете есть выжившие, также пострадали люди, жившие в домах, на которых упал самолет.