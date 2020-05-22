В трех следственных отделах СК в Саратове ввели карантин из-за COVID-19

"Нам об этом известно. Сотрудники Следственного комитета… - тем более у них достаточно частые контакты с населением - могут инфицироваться коронавирусной инфекцией и заболеть", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос о том, известно ли Роспотребнадзору о закрытии на карантин трех отделов СК РФ в Саратове из-за сотрудника с COVID-19.