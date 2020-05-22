В трех следственных отделах СК в Саратове ввели карантин из-за COVID-19

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Карантин ввели в трех следственных отделах СК РФ в Саратове в связи с выявлением коронавируса у сотрудника ведомства, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
"Нам об этом известно. Сотрудники Следственного комитета… - тем более у них достаточно частые контакты с населением - могут инфицироваться коронавирусной инфекцией и заболеть", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос о том, известно ли Роспотребнадзору о закрытии на карантин трех отделов СК РФ в Саратове из-за сотрудника с COVID-19.
"Следственному управлению Следственного комитета по Саратовской области выдано соответствующее предписание, проводятся противоэпидемиологические мероприятия ровно такие, какие проводятся в любом учреждении при выявлении больного с коронавирусной инфекцией", - добавила она.
Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Скончались 18 пациентов, выздоровели 699.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.