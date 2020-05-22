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2020-05-22T17:55
https://ria.ru/20200522/1571857617.html
В трех следственных отделах СК в Саратове ввели карантин из-за COVID-19
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РИА Новости

В трех следственных отделах СК в Саратове ввели карантин из-за COVID-19

17:55 22.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Карантин ввели в трех следственных отделах СК РФ в Саратове в связи с выявлением коронавируса у сотрудника ведомства, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
"Нам об этом известно. Сотрудники Следственного комитета… - тем более у них достаточно частые контакты с населением - могут инфицироваться коронавирусной инфекцией и заболеть", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос о том, известно ли Роспотребнадзору о закрытии на карантин трех отделов СК РФ в Саратове из-за сотрудника с COVID-19.
"Следственному управлению Следственного комитета по Саратовской области выдано соответствующее предписание, проводятся противоэпидемиологические мероприятия ровно такие, какие проводятся в любом учреждении при выявлении больного с коронавирусной инфекцией", - добавила она.
Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Скончались 18 пациентов, выздоровели 699.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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