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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:52
https://ria.ru/20200522/1571857393.html
В Тамбовской области режим повышенной готовности продлили до конца мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/148861/49/1488614966_0:125:3197:1923_1036x0_80_0_0_a8f5f555c1000f171949d66e8d788f11.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области режим повышенной готовности продлили до конца мая

17:52 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкТамбов
Тамбов
© РИА Новости / Александр Устинов
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Тамбов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до конца мая режим повышенной готовности, введенный в марте из-за коронавируса, сообщает администрация региона.
Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Тамбовской области 17 марта. На следующий день губернатор Александр Никитин подписал постановление о введении в регионе с 18 марта режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, который позже продлили до 24 мая. В конце марта в области ввели режим полной самоизоляции, а 12 мая - масочно-перчаточный режим.
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"Режим повышенной готовности продлен в Тамбовской области до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
В соответствии с документом, в регионе введен запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Граждане, прибывшие из регионов, где зарегистрированы случаи COVID-19, обязаны сообщать о своем возвращении, после чего - самоизолироваться на 14 дней, а при симптомах ОРВИ - вызвать врача на дом.
Всего в регионе 2321 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 709 пациентов из этого числа выздоровели, семеро умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр НикитинТамбовская областьОбщество
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