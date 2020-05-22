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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:48
https://ria.ru/20200522/1571857146.html
В субботу в Россию рейсом из Нью-Йорка вернутся 12 школьников
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

В субботу в Россию рейсом из Нью-Йорка вернутся 12 школьников

17:48 22.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На вывозном рейсе из Нью-Йорка в Москву и Уфу в субботу будет 12 российских школьников, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Завтра, 23 мая, у нас вылетает 12 российских школьников. Всего при нашем содействии за это время на родину вернулись 38 подростков", - рассказал Антонов на онлайн-брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".
Всего в списках пассажиров вывозного рейса, опубликованных Минкомсвязи РФ, 341 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнатолий АнтоновУфаШереметьево (аэропорт)СШАВ мире
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