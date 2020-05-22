"Роскосмос" назвал число спутников в российской орбитальной группировке

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская орбитальная группировка пополнилась шестью космическими аппаратами за последние пять месяцев и составляет 169 спутников, следует из материалов, размещённых на сайте "Роскосмоса".
"Российская орбитальная группировка включает 169 космических аппаратов, из них 103 - производства "Информационных спутниковых систем", - говорится в материалах госкорпорации.
В декабре 2019 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов сообщил, что в орбитальную группировку РФ входит 163 спутника. В конце 2018 года она насчитывала 156 аппаратов.