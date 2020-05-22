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РИА Наука
2020-05-22T17:44
https://ria.ru/20200522/1571856829.html
"Роскосмос" назвал число спутников в российской орбитальной группировке
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РИА Новости

"Роскосмос" назвал число спутников в российской орбитальной группировке

17:44 22.05.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская орбитальная группировка пополнилась шестью космическими аппаратами за последние пять месяцев и составляет 169 спутников, следует из материалов, размещённых на сайте "Роскосмоса".
"Российская орбитальная группировка включает 169 космических аппаратов, из них 103 - производства "Информационных спутниковых систем", - говорится в материалах госкорпорации.
В декабре 2019 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов сообщил, что в орбитальную группировку РФ входит 163 спутника. В конце 2018 года она насчитывала 156 аппаратов.
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