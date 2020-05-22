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2020-05-22T17:43
https://ria.ru/20200522/1571856762.html
Росздравнадзор: тесты на антитела к COVID-19 невозможно использовать дома
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d2ba55eee506508d5ffe272224de033.jpg
РИА Новости

Росздравнадзор: тесты на антитела к COVID-19 невозможно использовать дома

17:43 22.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу не предназначены для домашнего использования, сообщает Росздравнадзора.
"Экспресс-тесты предназначены только для диагностики in vitro и не применимы в бытовых (домашних) условиях. Экспресс-тесты следует использовать для выявления антител IgG и IgM к COVID-19 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы. Ни количественное значение, ни скорость увеличения концентрации антител IgG или IgM к COVID-19 с помощью экспресс-тестов не определяются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Экспресс-тесты рекомендуется использовать не ранее третьего дня после появления клинических симптомов заболевания, при их использовании необходимо строго придерживаться инструкции по применению, отметили в Росздравнадзоре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
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