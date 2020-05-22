Росздравнадзор: тесты на антитела к COVID-19 невозможно использовать дома

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу не предназначены для домашнего использования, сообщает Росздравнадзора.
"Экспресс-тесты предназначены только для диагностики in vitro и не применимы в бытовых (домашних) условиях. Экспресс-тесты следует использовать для выявления антител IgG и IgM к COVID-19 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы. Ни количественное значение, ни скорость увеличения концентрации антител IgG или IgM к COVID-19 с помощью экспресс-тестов не определяются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Экспресс-тесты рекомендуется использовать не ранее третьего дня после появления клинических симптомов заболевания, при их использовании необходимо строго придерживаться инструкции по применению, отметили в Росздравнадзоре.
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