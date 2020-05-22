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2020-05-22T20:11
https://ria.ru/20200522/1571856678.html
МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе
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РИА Новости

МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе

17:38 22.05.2020 (обновлено: 20:11 22.05.2020)
2967
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin / Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва не приемлет ультиматумы США по дальнейшей судьбе Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу, если РФ "вернется к соблюдению" договора. Помпео заявил, что Россия, по мнению США, годами нарушала договор, не разрешая или ограничивая полеты в рамках договора, "когда ей хочется". В частности, по его словам, Москва отказала в проведении наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией.
"Это ультиматум. На такой основе разговор не получится", - говорится в заявлении на сайте МИД.
"Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учёт интересов и озабоченностей. Однако Вашингтон на это не настроен, а предпочитает идти именно к выходу из Договора. Это вызывает глубокое сожаление, поскольку европейской безопасности наносится значительный ущерб", - сказано в заявлении.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияМайк ПомпеоДоговор по открытому небуСШАВ мире
Популярные комментарии
Опять сожаления, смешно уже даже становится, лучше бы молчали. Правильно амеры делают - бей ногами, в ответ будут только сожаления. Почему бы не пинать?
22 мая, 18:48
Сергей Сергеевич
1110304
Интересно, чем все закончится. Выйдем ли мы из ДОНа (в качестве зеркальной меры) или опять выразим возмущение напополам с недоумением и этим все закончится. Делаем ставки.
22 мая, 18:23
Б Борис Балай
680004
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