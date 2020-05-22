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В МИД поставили под вопрос договороспособность США
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РИА Новости

В МИД поставили под вопрос договороспособность США

17:37 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Деструктивные действия США по Договору об открытом небе ставят под вопрос договороспособность Вашингтона, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Деструктивный курс на слом ДОН ставит под вопрос договороспособность и последовательность Вашингтона. Это вызывает серьезные опасения даже у союзников этой страны",- говорится в заявлении дипведомства.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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21 мая, 19:51
Договор по открытому небу
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