В Вологодской области умерла пациентка с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В Вологодской области зафиксирована смерть 70-летней женщины с коронавирусом, сообщил на заседании оперативного штаба глава региона Олег Кувшинников.
"К сожалению, зафиксирован еще один летальный исход от коронавируса - это 70-летняя жительница города Вологда, у нее была онкологическое заболевание в третей стадии. Это уже четвертая смерть", - сказал Кувшинников.
Также он отметил рекордный прирост заболевших короновирусной инфекцией за день - 63 человека.
Всего в Вологодской области на 22 мая 625 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.