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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:35
https://ria.ru/20200522/1571856466.html
Около 150 россиян вылетели на родину из Киргизии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Около 150 россиян вылетели на родину из Киргизии

17:35 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Около 150 россиян вылетели чартерным рейсом из Киргизии в Россию в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, соответствующая информация приводится на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" киргизской столицы.
По данным онлайн-табло, рейс SVR8986 авиакомпании" Уральские авиалинии" вылетел из Бишкека в Новосибирск в пятницу в 19.36 (16.36 мск).
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Ранее посольство РФ в Киргизии опубликовало список пассажиров, допущенных на рейс. В него включены около 150 россиян, которые направляются в Москву, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Алтайский, Пермский, Красноярский край, республику Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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