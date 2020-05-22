В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
Голову нашли в лесополосе в районе Планерной улицы. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельств происшествия и устанавливают, кто может быть причастен к преступлению. Назначены экспертизы, которые среди прочего помогут выяснить возраст погибшего.
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