В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Голову нашли в лесополосе в районе Планерной улицы. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельств происшествия и устанавливают, кто может быть причастен к преступлению. Назначены экспертизы, которые среди прочего помогут выяснить возраст погибшего.