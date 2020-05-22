Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T04:12
https://ria.ru/20200522/1571856325.html
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

17:33 22.05.2020 (обновлено: 04:12 23.05.2020)
30339
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
Голову нашли в лесополосе в районе Планерной улицы. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельств происшествия и устанавливают, кто может быть причастен к преступлению. Назначены экспертизы, которые среди прочего помогут выяснить возраст погибшего.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 марта, 16:40
В Татарстане нашли человеческие останки, завернутые в пакет
10791463327
Обсудить 1
МоскваУбийствоПроисшествия
Рекомендуем
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Автомобиль полиции
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Назван простой способ дезинфекции маски
Видео спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские международные авиалинии в Карачи
При крушении самолета в Пакистане погибли 90 человек
Пух на ветке тополя
Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Спасение младенца в Пакистане
На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из московских больниц
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Лента новостейМолния