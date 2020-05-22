Российский посол в США оценил ситуацию вокруг ДСНВ

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не дает России каких-либо преимуществ, в этом документе выверен баланс интересов Москвы и Вашингтона, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Я хочу сказать, что никаких преимуществ мы не получаем. Да и никогда Соединенные Штаты не допустили бы какой-либо договоренности, где их интересы были бы ущемлены", - сказал Антонов в ходе онлайн-брифинга, организованного на площадке МИА "Россия сегодня".
По словам российского дипломата, в этом договоре соблюден и выверен баланс интересов. "Если США решат не продлевать этот договор, что ж, это их национальное право. Тем самым будет разрушен полностью режим контроля над ядерными вооружениями, который создавался в течение 50 лет", - добавил Антонов.
Ранее США также заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.