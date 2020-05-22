Российский посол в США оценил ситуацию вокруг ДСНВ

"Я хочу сказать, что никаких преимуществ мы не получаем. Да и никогда Соединенные Штаты не допустили бы какой-либо договоренности, где их интересы были бы ущемлены", - сказал Антонов в ходе онлайн-брифинга, организованного на площадке МИА "Россия сегодня".