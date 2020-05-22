Российский посол в США оценил перспективы Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия не делает трагедии из выхода США из Договора по открытому небу, у Москвы есть адекватные ответы на действия Вашингтона, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы не делаем трагедии из этого шага, у нас всегда есть адекватные шаги или ответы на любые шаги Соединенных Штатов Америки. Очень печально, грустно, что мы теряем еще один договор в области международной безопасности", - сказал посол в ходе онлайн-брифинга, который организовало МИА "Россия сегодня".
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.