Российский посол в США оценил перспективы Договора по открытому небу

"Мы не делаем трагедии из этого шага, у нас всегда есть адекватные шаги или ответы на любые шаги Соединенных Штатов Америки. Очень печально, грустно, что мы теряем еще один договор в области международной безопасности", - сказал посол в ходе онлайн-брифинга, который организовало МИА "Россия сегодня".