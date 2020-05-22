Рябков раскритиковал требование США подключить Китай к договору СНВ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США не могут рассчитывать, что Москва удовлетворит их пожелание пригласить Китай за стол переговоров по Договору СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американцы говорят: "Приведите нам китайцев за переговорный стол". А с какой стати? - возникает вопрос. С какой стати? Наше неотменимое правило ведения любых переговоров - это то, что его участники должны быть движимы ясно осознанным пониманием собственного интереса в таких переговорах, и это должно осуществляться на основе их политической воли. Позиция КНР нам хорошо известна, мы относимся к ней с большим уважением, и коллеги в Вашингтоне могут не рассчитывать на то, что мы будем предпринимать какие-либо усилия для удовлетворения их этого пожелания", - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
При этом Рябков отметил, что "поскольку цена каждого боезаряда относительно возрастает по мере процесса контроля над вооружениями, мы исходим из того, что в дальнейшем многостороннем процессе в этой области в обязательном порядке должны участвовать ближайшие союзники США, обладающие потенциалами в этой сфере - это Великобритания и Франция".
"Между прочим, представители этих стран знают об этой нашей позиции. Мы ее не только воспроизводим в публичном пространстве, мы об этом им не раз говорили за закрытыми дверями в процессе нормального дипломатического диалога", - сказал Рябков.
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Он также подчеркнул, что в нынешних условиях, когда доверие между сторонами "этого пятиугольника подорвано, по крайней мере, между рядом важных сторон этого пятиугольника, рассчитывать на то, что эта схема будет реализована, во всяком случае, в обозримой, ближайшей, среднесрочной перспективе, наверное, было бы наивно".
"Мы предлагаем США продлить действующий двусторонний Договор по СНВ на пятилетний срок, как это в нем предусмотрено. А в течение этого времени заниматься проблематикой, о которой я сказал. Мы не уходим от разговора с США ни по каким вопросам, которые их интересуют... Мы будем обсуждать эти вопросы с ними, но они должны, это must, понять, что мы будем это делать, только исключительно руководствуясь интересами только и исключительно собственной национальной безопасности", - добавил замминистра.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.