Рябков раскритиковал требование США подключить Китай к договору СНВ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. не могут рассчитывать, что Москва удовлетворит их пожелание пригласить США не могут рассчитывать, что Москва удовлетворит их пожелание пригласить Китай за стол переговоров по Договору СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Американцы говорят: "Приведите нам китайцев за переговорный стол". А с какой стати? - возникает вопрос. С какой стати? Наше неотменимое правило ведения любых переговоров - это то, что его участники должны быть движимы ясно осознанным пониманием собственного интереса в таких переговорах, и это должно осуществляться на основе их политической воли. Позиция КНР нам хорошо известна, мы относимся к ней с большим уважением, и коллеги в Вашингтоне могут не рассчитывать на то, что мы будем предпринимать какие-либо усилия для удовлетворения их этого пожелания", - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

При этом Рябков отметил, что "поскольку цена каждого боезаряда относительно возрастает по мере процесса контроля над вооружениями, мы исходим из того, что в дальнейшем многостороннем процессе в этой области в обязательном порядке должны участвовать ближайшие союзники США, обладающие потенциалами в этой сфере - это Великобритания и Франция".

"Между прочим, представители этих стран знают об этой нашей позиции. Мы ее не только воспроизводим в публичном пространстве, мы об этом им не раз говорили за закрытыми дверями в процессе нормального дипломатического диалога", - сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что в нынешних условиях, когда доверие между сторонами "этого пятиугольника подорвано, по крайней мере, между рядом важных сторон этого пятиугольника, рассчитывать на то, что эта схема будет реализована, во всяком случае, в обозримой, ближайшей, среднесрочной перспективе, наверное, было бы наивно".

"Мы предлагаем США продлить действующий двусторонний Договор по СНВ на пятилетний срок, как это в нем предусмотрено. А в течение этого времени заниматься проблематикой, о которой я сказал. Мы не уходим от разговора с США ни по каким вопросам, которые их интересуют... Мы будем обсуждать эти вопросы с ними, но они должны, это must, понять, что мы будем это делать, только исключительно руководствуясь интересами только и исключительно собственной национальной безопасности", - добавил замминистра.