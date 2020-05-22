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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:23
https://ria.ru/20200522/1571855777.html
В Кимрах отстранили от работы директора интерната, где была вспышка COVID
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571839453_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_a44ab9bd8b9b950a8f5bba796a2038e4.jpg
РИА Новости

В Кимрах отстранили от работы директора интерната, где была вспышка COVID

17:23 22.05.2020
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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Директор школы-интерната в городе Кимры Тверской области, где коронавирусная инфекция выявлена у пяти взрослых и 14 детей, временно отстранен от работы, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
Ранее сообщалось, что следователи в Тверской области завели дело против двух сотрудников школы-интерната в Кимрах из-за нарушений эпидемиологических норм, которые привели к заболеванию коронавирусом сотрудников и учеников. По версии следствия, вторая смена работы вахтовым режимом школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, началась 4 мая. Всех сотрудников заранее предупредили о соблюдении режима самоизоляции перед выходом на работу, они сдали тест на COVID-19 и лично подтвердили, что контактов с заболевшими не было.
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Однако 11 мая одна из сотрудниц почувствовала недомогание, ей диагностировали коронавирус. По результатам проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что семейная пара, заступив на смену 4 мая, скрыла, что у их дочери 25 апреля был подтвержден коронавирус. Сейчас в школе-интернате находится 19 детей и десять сотрудников. Коронавирус подтвержден у пяти взрослых и у 14 детей.
"В связи со сложившейся ситуацией руководитель школы-интерната временно отстранен от работы. Ситуация в учреждении находится на постоянном контроле министерства образования Тверской области, проводится служебная проверка", - говорится в сообщении министерства.
По его данным, на территории школы-интерната организована работа госпиталя для пациентов с положительным результатом тестирования на COVID и обсерватора для тех, кто контактировал с заболевшими.
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"В ежедневном режиме медицинскими работниками Кимрской ЦРБ осуществляется наблюдение за состоянием здоровья проживающих в школе-интернате. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное. В настоящее время у сотрудников и воспитанников с подтвержденным коронавирусом симптомы заболевания отсутствуют", - сообщает министерство образования.
В Тверской области подтверждено 1242 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 335 – в городе Кимры. Население города Кимры составляет более 44 тысяч человек.
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