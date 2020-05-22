В Кимрах отстранили от работы директора интерната, где была вспышка COVID

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Директор школы-интерната в городе Директор школы-интерната в городе Кимры Тверской области , где коронавирусная инфекция выявлена у пяти взрослых и 14 детей, временно отстранен от работы, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.

Ранее сообщалось, что следователи в Тверской области завели дело против двух сотрудников школы-интерната в Кимрах из-за нарушений эпидемиологических норм, которые привели к заболеванию коронавирусом сотрудников и учеников. По версии следствия, вторая смена работы вахтовым режимом школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, началась 4 мая. Всех сотрудников заранее предупредили о соблюдении режима самоизоляции перед выходом на работу, они сдали тест на COVID-19 и лично подтвердили, что контактов с заболевшими не было.

Однако 11 мая одна из сотрудниц почувствовала недомогание, ей диагностировали коронавирус. По результатам проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что семейная пара, заступив на смену 4 мая, скрыла, что у их дочери 25 апреля был подтвержден коронавирус. Сейчас в школе-интернате находится 19 детей и десять сотрудников. Коронавирус подтвержден у пяти взрослых и у 14 детей.

"В связи со сложившейся ситуацией руководитель школы-интерната временно отстранен от работы. Ситуация в учреждении находится на постоянном контроле министерства образования Тверской области, проводится служебная проверка", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, на территории школы-интерната организована работа госпиталя для пациентов с положительным результатом тестирования на COVID и обсерватора для тех, кто контактировал с заболевшими.

"В ежедневном режиме медицинскими работниками Кимрской ЦРБ осуществляется наблюдение за состоянием здоровья проживающих в школе-интернате. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное. В настоящее время у сотрудников и воспитанников с подтвержденным коронавирусом симптомы заболевания отсутствуют", - сообщает министерство образования.

В Тверской области подтверждено 1242 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 335 – в городе Кимры. Население города Кимры составляет более 44 тысяч человек.