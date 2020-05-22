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2020-05-22T17:23
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Росздравнадзор начал прием заявок на дистанционную торговлю лекарствами
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РИА Новости

Росздравнадзор начал прием заявок на дистанционную торговлю лекарствами

17:23 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аптека. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Росздравнадзор начал прием заявлений от аптек на дистанционную торговлю лекарствами, сообщается на сайте ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала прием заявлений на дистанционную торговлю лекарственными препаратами от аптечных организаций", - говорится в сообщении.
Здание Министерства здравоохранения РФ
18 мая, 19:27
Минздрав будет отслеживать применение правил продажи лекарств онлайн
Ранее в понедельник правительство РФ утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств. В частности, заниматься онлайн-торговлей лекарствами смогут аптечные организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, имеющие лицензию не менее года, а также имеющие не менее десяти "мест осуществления фармдеятельности" в России. Помимо этого, у данных компаний должны быть: сайт или мобильное приложение, склады для хранения сформированных заказов, а также собственная курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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