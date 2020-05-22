Росздравнадзор начал прием заявок на дистанционную торговлю лекарствами

Ранее в понедельник правительство РФ утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств. В частности, заниматься онлайн-торговлей лекарствами смогут аптечные организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, имеющие лицензию не менее года, а также имеющие не менее десяти "мест осуществления фармдеятельности" в России. Помимо этого, у данных компаний должны быть: сайт или мобильное приложение, склады для хранения сформированных заказов, а также собственная курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.