В Сколтехе откроют кафедру искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сколтех в сентябре 2020 года планируют открыть кафедру искусственного интеллекта. Она может получить статус кафедры ЮНЕСКО, если международная организация поддержит заявку университета, сообщил вице-президент Сколтеха в области ИИ и математического моделирования профессор Максим Федоров.

"Мы недавно подали заявку в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже по созданию [в Сколтехе] кафедры ЮНЕСКО по искусственному интеллекту. Заявка прошла отбор на национальном уровне… Работа кафедры планируется уже сейчас, мы начнем в сентябре [2020 года]", – отметил Федоров в ходе сессии "Устойчивое развитие ИИ. Глобальные инициативы "Сколково" и Сколтеха" Startup Village Livestream’20.

Он отметил, что на данный момент заявка находится на рассмотрении в Париже.

"Мы надеемся на благоприятный исход, но в любом случае эта активность либо под брендом ЮНЕСКО, либо самостоятельно будет развиваться", – заявил ученый.

Отмечается, что Сколтех планирует создать у себя think tank по проблемам искусственного интеллекта, который синхронизирует все активности в этой области на глобальном уровне, и частью этого проекта станет кафедра. По словам Федорова, миссиями новой кафедры в Сколтехе станут интеграция в современное общество знаний и технологий ИИ и разработка этических норм и технических стандартов для обеспечения всеобщего доступа к знаниям и технологиям ИИ на основе принципов равенства.