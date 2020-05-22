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2020-05-22T17:21
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В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий
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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий

17:21 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"В период с 16 по 21 мая в результате боевых действий ранение получила гражданская женщина, 1961 года рождения... Погиб один защитник республики", - сказал представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 60 человек, погибли 24. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4920 человек.
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
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