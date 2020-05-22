В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий

"В период с 16 по 21 мая в результате боевых действий ранение получила гражданская женщина, 1961 года рождения... Погиб один защитник республики", - сказал представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 60 человек, погибли 24. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4920 человек.