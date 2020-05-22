В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"В период с 16 по 21 мая в результате боевых действий ранение получила гражданская женщина, 1961 года рождения... Погиб один защитник республики", - сказал представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 60 человек, погибли 24. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4920 человек.