Российский посол в США оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Договор по открытому небу отвечает интересам безопасности самих Соединенных Штатов, считает посол России в США Анатолий Антонов.
"Твердо убежден, что этот договор полезен всем. Он отвечает интересам безопасности, в первую очередь, конечно же, безопасности европейских государств, России, Соединенных Штатов Америки, Канады", - сказал Антонов в ходе онлайн брифинга.
Как отметил Антонов, заявление США о намерении выйти из договора не стало неожиданностью для Москвы.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.