В ДНР сообщили о проведении внеочередного заседания рабочей группы

"Сегодня, 22 мая, с 14:30 по 16:30 мск состоялось внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции", — сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК. В ведомстве отметили, что итоги заседания будут обнародованы позже.