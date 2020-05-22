В ДНР сообщили о проведении внеочередного заседания рабочей группы

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу состоялось в пятницу в режиме видеоконференции, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня, 22 мая, с 14:30 по 16:30 мск состоялось внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции", — сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК. В ведомстве отметили, что итоги заседания будут обнародованы позже.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения