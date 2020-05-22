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2020-05-22T20:06
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В ДНР сообщили о проведении внеочередного заседания рабочей группы
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РИА Новости

В ДНР сообщили о проведении внеочередного заседания рабочей группы

17:18 22.05.2020 (обновлено: 20:06 22.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу состоялось в пятницу в режиме видеоконференции, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня, 22 мая, с 14:30 по 16:30 мск состоялось внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции", — сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК. В ведомстве отметили, что итоги заседания будут обнародованы позже.

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9 декабря 2019, 21:34
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