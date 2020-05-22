На Урале завели дело после того, сотрудники соццентра связали подростка

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию после того, как воспитаннику социально-реабилитационного центра Полиция возбудила уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию после того, как воспитаннику социально-реабилитационного центра Копейска Челябинской области связывали руки, чтобы доставить в больницу, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, в социально-реабилитационном центре Копейска вскрылись факты жестокого обращения с 13-летним воспитанником. Ребёнка перед поездкой в больницу остригли, а также ему связали руки, инцидент произошел еще в конце марта. Также мальчика около 3 часов продержали в одном из кабинетов перед поездкой.

По данным прокуратуры, перед поездкой воспитаннику связали руки и с ремнем на шее вывели из здания к автомобилю, чтобы транспортировать в медицинскую организацию.

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию воспитанника социального реабилитационного центра, связанного с жестоким обращением, в ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.

Результаты рассмотрения представления и расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре, уточняется в сообщении.