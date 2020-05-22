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2020-05-22T19:53
https://ria.ru/20200522/1571855275.html
На Урале завели дело после того, сотрудники соццентра связали подростка
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РИА Новости

На Урале завели дело после того, сотрудники соццентра связали подростка

17:18 22.05.2020 (обновлено: 19:53 22.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию после того, как воспитаннику социально-реабилитационного центра Копейска Челябинской области связывали руки, чтобы доставить в больницу, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, в социально-реабилитационном центре Копейска вскрылись факты жестокого обращения с 13-летним воспитанником. Ребёнка перед поездкой в больницу остригли, а также ему связали руки, инцидент произошел еще в конце марта. Также мальчика около 3 часов продержали в одном из кабинетов перед поездкой.
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По данным прокуратуры, перед поездкой воспитаннику связали руки и с ремнем на шее вывели из здания к автомобилю, чтобы транспортировать в медицинскую организацию.
"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию воспитанника социального реабилитационного центра, связанного с жестоким обращением, в ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России
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Результаты рассмотрения представления и расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре, уточняется в сообщении.
Кроме того, прокуратурой Копейска главе городского округа внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, добавляется в сообщении.
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КопейскЧелябинская областьПроисшествия
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