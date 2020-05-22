Число медработников с COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 150

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Общее число медицинских работников, заразившихся Общее число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией Саратовской области , приблизилось к 150, сообщил в пятницу первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

К 21 мая число зараженных коронавирусом медработников в области превышало 100 человек.

"Вопрос касался медицинских работников, которые у нас заболели новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день таких 147, (из них) 55 врачей и 92 медицинских сестры", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он также отметил, что в регионе только медицинским работникам проводится ИФА-тестирование на наличие антител к коронавирусу.

"Иммунная прослойка выявлена у 100 человек (медиков)", - уточнил замминистра.

Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Скончались 18 пациентов, выздоровели 699.