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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:18
https://ria.ru/20200522/1571855244.html
Число медработников с COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 150
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РИА Новости

Число медработников с COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 150

17:18 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Общее число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, приблизилось к 150, сообщил в пятницу первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 21 мая число зараженных коронавирусом медработников в области превышало 100 человек.
"Вопрос касался медицинских работников, которые у нас заболели новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день таких 147, (из них) 55 врачей и 92 медицинских сестры", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он также отметил, что в регионе только медицинским работникам проводится ИФА-тестирование на наличие антител к коронавирусу.
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"Иммунная прослойка выявлена у 100 человек (медиков)", - уточнил замминистра.
Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Скончались 18 пациентов, выздоровели 699.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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