Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российская поп-группа "А-Студио" представила в Сети новую песню "Остров". Композицию написал Байгали Серкебаев в соавторстве с Алишером Егембердиевым, а исполнила Кети Топурия.

По словам основателя "А-Студио" Байгали Серкебаева, в сентябре прошлого года он обсуждал с музыкантом Владимиром Чиняевым (ChinKong), чем сейчас можно удивить слушателей, когда чуть ли не каждый день в Сети "выходят тысячи треков".

"Благодаря современным технологиям запел каждый третий. Размышляя, куда двигаться дальше и как не слиться с этой массой, Вова предложил: "А сделайте регги!" Я подумал, а почему бы и нет", — цитируют слова Серкебаева на сайте группы.

Это третья песня за всю историю существования группы в таком стиле. Первые "Почтальон" и "Не забывай" были созданы еще в советскую эпоху, когда коллектив назывался "Арай" в период с 1979 по 1987 годы.

В композиции рассказывают историю влюбленных, которые сбегают на необитаемый остров подальше от городской суеты.