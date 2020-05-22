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Культура
2020-05-22T21:37
https://ria.ru/20200522/1571855058.html
Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"
https://cdn21.img.ria.ru/images/38415/06/384150637_0:819:1328:1566_1036x0_80_0_0_94f11c59f28ac6ad6a1038e36a08253d.jpg
РИА Новости

Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"

21:37 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦеремония награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011"
Церемония награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российская поп-группа "А-Студио" представила в Сети новую песню "Остров". Композицию написал Байгали Серкебаев в соавторстве с Алишером Егембердиевым, а исполнила Кети Топурия.
По словам основателя "А-Студио" Байгали Серкебаева, в сентябре прошлого года он обсуждал с музыкантом Владимиром Чиняевым (ChinKong), чем сейчас можно удивить слушателей, когда чуть ли не каждый день в Сети "выходят тысячи треков".
"Благодаря современным технологиям запел каждый третий. Размышляя, куда двигаться дальше и как не слиться с этой массой, Вова предложил: "А сделайте регги!" Я подумал, а почему бы и нет", — цитируют слова Серкебаева на сайте группы.
Это третья песня за всю историю существования группы в таком стиле. Первые "Почтальон" и "Не забывай" были созданы еще в советскую эпоху, когда коллектив назывался "Арай" в период с 1979 по 1987 годы.
В композиции рассказывают историю влюбленных, которые сбегают на необитаемый остров подальше от городской суеты.
Пользователи положительно приняли "Остров", который явно претендует на звание главного хита лета 2020 года: "Песня — супер! Спасибо", "Нравится голос и манера исполнения", "Неплохая дань моде".
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КультураКети ТопурияМузыкаНовости культурыА-Студио
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