В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Две пациентки с коронавирусом скончались в Саратовской области в возрасте 88 и 93 лет, общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 18, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Выздоровели 699 пациентов. К 21 мая коронавирус унес жизни 16 человек.
"За сутки двое пациентов от новой коронавирусной инфекции, к сожалению, скончались. В общей сложности (число) умерших пациентов от новой коронавирусной инфекции достигло 18 человек. Про умерших пациентов скажу - это две женщины, одной из которых 88 лет, другой 93 года, у которых было достаточно выраженное поражение легочной ткани на фоне новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, несмотря на все усилия медиков, произошел летальный исход", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.