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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:11
https://ria.ru/20200522/1571855030.html
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

17:11 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Две пациентки с коронавирусом скончались в Саратовской области в возрасте 88 и 93 лет, общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 18, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Выздоровели 699 пациентов. К 21 мая коронавирус унес жизни 16 человек.
"За сутки двое пациентов от новой коронавирусной инфекции, к сожалению, скончались. В общей сложности (число) умерших пациентов от новой коронавирусной инфекции достигло 18 человек. Про умерших пациентов скажу - это две женщины, одной из которых 88 лет, другой 93 года, у которых было достаточно выраженное поражение легочной ткани на фоне новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, несмотря на все усилия медиков, произошел летальный исход", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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