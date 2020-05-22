В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

"За сутки двое пациентов от новой коронавирусной инфекции, к сожалению, скончались. В общей сложности (число) умерших пациентов от новой коронавирусной инфекции достигло 18 человек. Про умерших пациентов скажу - это две женщины, одной из которых 88 лет, другой 93 года, у которых было достаточно выраженное поражение легочной ткани на фоне новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, несмотря на все усилия медиков, произошел летальный исход", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.