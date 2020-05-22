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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:11
https://ria.ru/20200522/1571854997.html
Саратовского митрополита не оштрафовали за нарушение масочного режима
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РИА Новости

Саратовского митрополита не оштрафовали за нарушение масочного режима

17:11 22.05.2020
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции провели на рынке "Сенной" в центре Саратова рейд по соблюдению масочного режима, административные протоколы в отношении кого-либо на этом рынке не составлялись, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Ранее ИА "Версия-Саратов" опубликовало видео, запечатлевшее, как сотрудник полиции в маске ведет беседу на рынке "Сенной" с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином, который стоит без маски. Полицейский делает пометки в своих документах и уточняет у священнослужителя фамилию, имя и отчество, на что получает ответ: "Митрополит Лонгин". Другие находившиеся на рынке люди, попавшие в кадр, находились в масках, включая продавцов.
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"Мы проводили рейд на рынках, в том числе на "Сенном", в том числе занимались тем, что проверяли соблюдение гражданами масочного режима... На "Сенном" мы проводили с гражданами профилактические беседы", - сказала Захарова.
На вопрос, составлялись ли в отношении кого-либо на рынке "Сенной" административные протоколы за нарушение масочного режима, она ответила отрицательно.
Ранее митрополит Лонгин заявлял, что храмы в области останутся открытыми для прихожан в пасхальную ночь 19 апреля, несмотря на намерение властей никого не пропускать в церковь.
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Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин. Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 16 пациентов, выздоровели 699.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия ЗахароваНовости - Религия и мировоззрениеСаратов
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