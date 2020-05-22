В Ираке рассказали о задержанном главаре ИГ*

Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада

КАИР, 22 мая – РИА Новости, Рафаэль Даминов. Арест одного из лидеров террористической группировки ИГ* Абдель Насера Кардаша поможет выяснить источники ее финансирования, заявил РИА Новости представитель антитеррористической службы Арест одного из лидеров террористической группировки ИГ* Абдель Насера Кардаша поможет выяснить источники ее финансирования, заявил РИА Новости представитель антитеррористической службы Ирака Сабах аль-Нуман.

По словам спикера ведомства, Абдель Насер Кардаш считается "одним из самых опасных военных лидеров в террористической группировке". Он, как отмечает аль-Нуман, также являлся одним из кандидатов на пост главаря организации.

"Его называли профессором, так как он контролировал изготовление ядовитых газов, он играл важную роль в операциях группировки в Сирии , в боях за Багуз, а также занимался другими преступлениями в Мосуле", - заявил представитель антитеррористической службы.

По словам аль-Нумана, арест Абдель Насера Кардаша состоялся "в координации иракских спецслужб с Международной коалицией по борьбе с ИГ*, в частности с США". Кардаш во время поимки, отметил спикер иракской службы антитеррора, находился в Сирии.

"Информация, которую он расскажет, поможет вывести нас на источники финансирования группировки, а также на многую другую важную информацию о других лидерах и планах группировки в ближайшее время", - сказал официальный представитель антитеррористической службы.

"Согласно данным иракских спецслужб, в настоящее время лидером террористов ИГ* является Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши, а на его пост могут претендовать около пяти кандидатов", - добавил он.

"Поимка такого важного члена группировки очень сильно ослабит ее. Его арест также является посланием страха для других террористов, они в любое время могут оказаться в руках правосудия", - заявил аль-Нуман.

Сабах аль-Нуман рассказал, что основная часть оставшихся после зачистки Мосула и сопредельных к нему населенных пунктов террористов скрывается в пустынях и гористой местности в западной и северо-западной части Ирака.

"В ближайшие дни мы запланировали проведение уникальных операций в этих местностях по ликвидации остатков ИГ*", - заявил аль-Нуман.

Иракская национальная разведка в среду сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ* Абдаллы Кардаша.

О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп . Он поблагодарил Россию, Турцию , Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.