Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T17:11
https://ria.ru/20200522/1571854939.html
В Ираке рассказали о задержанном главаре ИГ*
https://cdn23.img.ria.ru/images/155953/91/1559539134_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_c0179747b5e89aa217839952970db5a8.jpg
РИА Новости

В Ираке рассказали о задержанном главаре ИГ*

17:11 22.05.2020
1685
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КАИР, 22 мая – РИА Новости, Рафаэль Даминов. Арест одного из лидеров террористической группировки ИГ* Абдель Насера Кардаша поможет выяснить источники ее финансирования, заявил РИА Новости представитель антитеррористической службы Ирака Сабах аль-Нуман.
По словам спикера ведомства, Абдель Насер Кардаш считается "одним из самых опасных военных лидеров в террористической группировке". Он, как отмечает аль-Нуман, также являлся одним из кандидатов на пост главаря организации.
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
Вчера, 13:19
Во Франкфурте задержали предполагаемую террористку ИГ*
"Его называли профессором, так как он контролировал изготовление ядовитых газов, он играл важную роль в операциях группировки в Сирии, в боях за Багуз, а также занимался другими преступлениями в Мосуле", - заявил представитель антитеррористической службы.
По словам аль-Нумана, арест Абдель Насера Кардаша состоялся "в координации иракских спецслужб с Международной коалицией по борьбе с ИГ*, в частности с США". Кардаш во время поимки, отметил спикер иракской службы антитеррора, находился в Сирии.
"Информация, которую он расскажет, поможет вывести нас на источники финансирования группировки, а также на многую другую важную информацию о других лидерах и планах группировки в ближайшее время", - сказал официальный представитель антитеррористической службы.
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
30 апреля, 18:54Война в Сирии
США предложили России сотрудничество в борьбе с ИГ* на юго-западе Сирии
"Согласно данным иракских спецслужб, в настоящее время лидером террористов ИГ* является Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши, а на его пост могут претендовать около пяти кандидатов", - добавил он.
"Поимка такого важного члена группировки очень сильно ослабит ее. Его арест также является посланием страха для других террористов, они в любое время могут оказаться в руках правосудия", - заявил аль-Нуман.
Сабах аль-Нуман рассказал, что основная часть оставшихся после зачистки Мосула и сопредельных к нему населенных пунктов террористов скрывается в пустынях и гористой местности в западной и северо-западной части Ирака.
Задержание финансистов Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
20 марта, 10:58
ФСБ разоблачила террористические ячейки, финансировавшие ИГ*
"В ближайшие дни мы запланировали проведение уникальных операций в этих местностях по ликвидации остатков ИГ*", - заявил аль-Нуман.
Иракская национальная разведка в среду сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ* Абдаллы Кардаша.
О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Американские военные о время стрельб на авиабазе Аль-Асад в Ираке
9 марта, 16:11
В Ираке двое американских военных погибли при операции против ИГ*
821001
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
Американский военный конвой на севере Сирии
СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
Силовики во время спецоперации в Дагестане
Источник: силовики ищут боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию
Военный патруль США
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
На месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
ВОЗ соболезнует семьям погибших при крушении самолета в Пакистане
Россия — страна возможностей
Прокачать себя и карьеру: как помогает "Россия — страна возможностей"
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Демократы потребовали от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом предупредил Китай о проблемах в экономике из-за Гонконга
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
Американский военнослужащий в Сирии
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Россия намерена добиваться снятия эмбарго против Ирана
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Спасение младенца в Пакистане
На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Лента новостейМолния