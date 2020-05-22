МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Высшие должностные лица США – президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео – заявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Шаг весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности",- говорится в заявлении российского МИД.
В дипведомстве напомнили, что в свое время договор был заключен по инициативе США и является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
"Однако удивления у российской стороны это решение Вашингтона не вызвало – оно полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области. При этом проигнорированы интересы союзников, выраженные требования ряда членов Конгресса США, авторитетные мнения американских и европейских экспертов, в том числе десятилетиями занимавшихся выполнением ДОН",- заявили в МИД РФ.
21 мая, 19:51Договор по открытому небу