МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом

В дипведомстве напомнили, что в свое время договор был заключен по инициативе США и является важнейшим звеном системы европейской безопасности.

"Однако удивления у российской стороны это решение Вашингтона не вызвало – оно полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области. При этом проигнорированы интересы союзников, выраженные требования ряда членов Конгресса США, авторитетные мнения американских и европейских экспертов, в том числе десятилетиями занимавшихся выполнением ДОН",- заявили в МИД РФ.