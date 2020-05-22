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2020-05-22T17:36
https://ria.ru/20200522/1571854840.html
МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом
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РИА Новости

МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом

17:09 22.05.2020 (обновлено: 17:36 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Высшие должностные лица США – президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео – заявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Шаг весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности",- говорится в заявлении российского МИД.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт
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В дипведомстве напомнили, что в свое время договор был заключен по инициативе США и является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
"Однако удивления у российской стороны это решение Вашингтона не вызвало – оно полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области. При этом проигнорированы интересы союзников, выраженные требования ряда членов Конгресса США, авторитетные мнения американских и европейских экспертов, в том числе десятилетиями занимавшихся выполнением ДОН",- заявили в МИД РФ.
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21 мая, 19:51
Договор по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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