В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,8 тысячи

КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 143, до 6847, всего умерли 237 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщили о 6704 зарегистрированных случаях коронавируса, 233 из которых стали летальными.

"Еще 143 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6847. Всего 3369 человек были вылечены, а 237 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.