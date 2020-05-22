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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:09
https://ria.ru/20200522/1571854776.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,8 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,8 тысячи

17:09 22.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 143, до 6847, всего умерли 237 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 6704 зарегистрированных случаях коронавируса, 233 из которых стали летальными.
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"Еще 143 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6847. Всего 3369 человек были вылечены, а 237 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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