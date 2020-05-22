Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:07
https://ria.ru/20200522/1571854727.html
В ЛНР число жертв коронавируса достигло пяти
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР число жертв коронавируса достигло пяти

17:07 22.05.2020
199
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Пятый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава, на 22 мая в ЛНР были выявлены 377 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти четырех человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
"За сутки выписаны с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай", - сообщили в пресс-службе министерства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
101100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 377
Машина скорой помощи в ЛНР
В ЛНР за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР оценили ситуацию с распространением коронавируса
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 345
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР рассказали о "театре абсурда" на заседании по Донбассу
Тест на коронавирус
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 338
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,8 тысячи
Донбасс
В ДНР сообщили о проведении внеочередного заседания рабочей группы
Украинский военный
ЛНР оформила иск в международный суд против двух командиров силовиков
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Российский посол в США оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Военнослужащие в Донбассе
ДНР сообщила о завершении заседания контактной группы по Донбассу
Медсестра в Тульской областной больнице
Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Спасатели на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Пакистане выросло до 35 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Лента новостейМолния