В ЛНР число жертв коронавируса достигло пяти

По данным минздрава, на 22 мая в ЛНР были выявлены 377 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти четырех человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.