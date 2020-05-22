В ЛНР число жертв коронавируса достигло пяти

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Пятый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава, на 22 мая в ЛНР были выявлены 377 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти четырех человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
"За сутки выписаны с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай", - сообщили в пресс-службе министерства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.