В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

Сотрудники медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

Такое заявление эксперт сделал на совещании с президентом Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По его словам, после снятия карантина в регионах будет возможно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики. Это соответствует третьей фазе плана по отмене ограничительных мер, разработанном правительством.

По последней информации, общее число заболевших в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек выздоровели. Специалисты провели более 8,1 миллиона тестов.

За минувшие сутки медики выявили 8894 случая инфекции, скончались 150 человек, излечились 7144. В Москве третий день подряд регистрируют меньше трех тысяч зараженных.