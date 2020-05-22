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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:07
https://ria.ru/20200522/1571854606.html
В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848473_0:437:2864:2048_1036x0_80_0_0_8cf52496271cf575dd18596a9718c34b.jpg
РИА Новости

В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

17:05 22.05.2020 (обновлено: 17:07 22.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону
Сотрудники медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
Такое заявление эксперт сделал на совещании с президентом Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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По его словам, после снятия карантина в регионах будет возможно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики. Это соответствует третьей фазе плана по отмене ограничительных мер, разработанном правительством.
По последней информации, общее число заболевших в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек выздоровели. Специалисты провели более 8,1 миллиона тестов.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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