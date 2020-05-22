На Ямале женщина потратила 1,2 миллиона рублей на расходы жениха в Сети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа познакомилась в соцсетях с мужчиной, который предложил ей выйти замуж, после чего более трех месяцев она оплачивала его различные расходы на карантине, не дождавшись свадьбы и лишившись 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального управление МВД.
Ведомство уточняет, что в четверг в полицию Салехарда обратилась 56-летняя женщина, заявившая о мошенничестве, жертвой которого она стала. Правоохранители выяснили, что в январе жительница Ямала познакомилась в соцсетях с мужчиной, который представился инженером крупной зарубежной компании, находящимся в морском рейсе.
"В дальнейшем в ходе переписки мужчина предложил ей выйти замуж, но пояснил, что для его приезда в Россию необходимо связаться с менеджерами компании, в которой он работает. Затем посредством переписки менеджер компании пояснила потерпевшей, что ей надо оплатить транспортные расходы, визу и страховку для будущего супруга, после чего он сможет прибыть для заключения брака", — сообщили в пресс-службе.
По данным УМВД, женщина в течение трех месяцев оплачивала эти и другие расходы своего виртуального жениха, после чего неизвестные сообщили ей, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией он находится на карантине в другой стране и пока не может приехать, поэтому нужно оплатить его проживание в отеле.
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"Жительница Салехарда о данной ситуации рассказала своей сестре, которая и убедила ее обратиться в полицию. В результате мошеннических действий заявительница перевела на различные счета мошенников 1,25 миллиона рублей", — подчеркнули в ведомстве, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.