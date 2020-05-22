На Ямале женщина потратила 1,2 миллиона рублей на расходы жениха в Сети

"В дальнейшем в ходе переписки мужчина предложил ей выйти замуж, но пояснил, что для его приезда в Россию необходимо связаться с менеджерами компании, в которой он работает. Затем посредством переписки менеджер компании пояснила потерпевшей, что ей надо оплатить транспортные расходы, визу и страховку для будущего супруга, после чего он сможет прибыть для заключения брака", — сообщили в пресс-службе.