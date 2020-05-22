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2020-05-22T17:10
https://ria.ru/20200522/1571854433.html
СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Пакистане выросло до 35 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571849406_0:115:3113:1866_1036x0_80_0_0_d17490d022fbd16d11cc02b1a31596bc.jpg
РИА Новости

СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Пакистане выросло до 35 человек

17:03 22.05.2020 (обновлено: 17:10 22.05.2020)
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© REUTERS / Akhtar SoomroСпасатели на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
Спасатели на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
Спасатели на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Число погибших при падении самолета "Пакистанских международных авиалиний" под Карачи выросло до 35, сообщает газета Dawn.
"Саад Эдхи, представитель Фонда Эдхи, сказал, что они передали 35 тел с места катастрофы в различные больницы", - пишет газета.
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Ранее Эдхи сообщал, что с места падения извлечено 13 тел погибших.
Созданный для помощи беднякам фонд Эдхи содержит несколько десятков домов для бездомных и обеспечивает в Пакистане работу более 1,8 тысяч машин скорой помощи и нескольких десятков бесплатных больниц.
Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир.
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Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские международные авиалинии в Карачи
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