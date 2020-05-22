СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Пакистане выросло до 35 человек

"Саад Эдхи, представитель Фонда Эдхи, сказал, что они передали 35 тел с места катастрофы в различные больницы", - пишет газета.

Созданный для помощи беднякам фонд Эдхи содержит несколько десятков домов для бездомных и обеспечивает в Пакистане работу более 1,8 тысяч машин скорой помощи и нескольких десятков бесплатных больниц.