СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Пакистане выросло до 35 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Число погибших при падении самолета "Пакистанских международных авиалиний" под Карачи выросло до 35, сообщает газета Dawn.
"Саад Эдхи, представитель Фонда Эдхи, сказал, что они передали 35 тел с места катастрофы в различные больницы", - пишет газета.
Ранее Эдхи сообщал, что с места падения извлечено 13 тел погибших.
Созданный для помощи беднякам фонд Эдхи содержит несколько десятков домов для бездомных и обеспечивает в Пакистане работу более 1,8 тысяч машин скорой помощи и нескольких десятков бесплатных больниц.
Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир.