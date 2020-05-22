В Азербайджане продлят карантин из-за коронавируса

БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Карантинный режим в Азербайджане, введенный из-за коронавируса, будет продлен после 1 июня, однако с этого дня планируется возобновление работы крупных торговых центров, сообщил представитель оперативного штаба при кабмине, председатель объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы.
Карантин в республике был объявлен до 31 мая.
"Особый карантинный режим будет продлен и после 1 июня. В ближайшие дни будет объявлено, на какой срок будет продлен особый карантинный режим", - заявил Байрамлы на брифинге в пятницу.
Касаясь проведения массовых мероприятий, он пояснил, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет их проводить. "Открытие крупных торговых центров также стоит на повестке дня с 1 июня", - отметил представитель опершатаба.
Байрамлы добавил, что обсуждается возобновление международных авиарейсов. "Будет принята во внимание ситуация в стране и за рубежом. Возможно возобновление международных авиарейсов с 15 июня", - уточнил он.
В Азербайджане выявлено 3855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2399 человек вылечились, 46 человек умерли. Въезд и выезд с территории страны наземным и воздушным транспортом был приостановлен решением кабмина от 5 апреля из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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