В Азербайджане продлят карантин из-за коронавируса

БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Карантинный режим в Карантинный режим в Азербайджане , введенный из-за коронавируса, будет продлен после 1 июня, однако с этого дня планируется возобновление работы крупных торговых центров, сообщил представитель оперативного штаба при кабмине, председатель объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы.

Карантин в республике был объявлен до 31 мая.

"Особый карантинный режим будет продлен и после 1 июня. В ближайшие дни будет объявлено, на какой срок будет продлен особый карантинный режим", - заявил Байрамлы на брифинге в пятницу.

Касаясь проведения массовых мероприятий, он пояснил, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет их проводить. "Открытие крупных торговых центров также стоит на повестке дня с 1 июня", - отметил представитель опершатаба.

Байрамлы добавил, что обсуждается возобновление международных авиарейсов. "Будет принята во внимание ситуация в стране и за рубежом. Возможно возобновление международных авиарейсов с 15 июня", - уточнил он.

В Азербайджане выявлено 3855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2399 человек вылечились, 46 человек умерли. Въезд и выезд с территории страны наземным и воздушным транспортом был приостановлен решением кабмина от 5 апреля из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.