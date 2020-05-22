Ярославский губернатор посоветовал выпускникам быть смелыми и мечтать

Представитель департамента образования региона рассказала РИА Новости, что с пятницы в области начались последние звонки, которые продолжатся на следующей неделе. Выпускаются более 5,6 тысячи школьников. Прощаться со школой, учителями и одноклассниками им приходится в дистанционном режиме.

"Классы организуются, чтобы отметить этот день, по-разному. Кто-то в социальных сетях, кто-то на платформе Zoom, кто-то в Skype и так далее. Всем им мы разослали видеопоздравление губернатора Дмитрия Юрьевича Миронова", - рассказала собеседница агентства.

В своем видеообращении губернатор призвал ребят ценить своих родителей, наставников и учителей, которые все эти годы были рядом, помогали преодолевать трудности, делились своими знаниями и опытом. Он посоветовал выпускникам брать пример с учителей, которым, отметил глава региона, тоже было непросто работать в дистанционном режиме, но они сделали все возможное, чтобы дать своим ученикам знания для дальнейшей учебы. Они достойно справились с возникшими трудностями, уверен губернатор.