Ярославский губернатор посоветовал выпускникам быть смелыми и мечтать

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил выпускников школ региона с последним звонком и пожелал им во взрослой жизни быть смелыми, мечтать и выбирать дело по душе.
Представитель департамента образования региона рассказала РИА Новости, что с пятницы в области начались последние звонки, которые продолжатся на следующей неделе. Выпускаются более 5,6 тысячи школьников. Прощаться со школой, учителями и одноклассниками им приходится в дистанционном режиме.
"Классы организуются, чтобы отметить этот день, по-разному. Кто-то в социальных сетях, кто-то на платформе Zoom, кто-то в Skype и так далее. Всем им мы разослали видеопоздравление губернатора Дмитрия Юрьевича Миронова", - рассказала собеседница агентства.
В своем видеообращении губернатор призвал ребят ценить своих родителей, наставников и учителей, которые все эти годы были рядом, помогали преодолевать трудности, делились своими знаниями и опытом. Он посоветовал выпускникам брать пример с учителей, которым, отметил глава региона, тоже было непросто работать в дистанционном режиме, но они сделали все возможное, чтобы дать своим ученикам знания для дальнейшей учебы. Они достойно справились с возникшими трудностями, уверен губернатор.
"Впереди у вас большое будущее. Будьте смелыми, мечтайте, выбирайте то, что вам по душе. Храните школьную дружбу, стремитесь к поставленным целям. Помните, что будущее Ярославской области во многом зависит от вас. Я верю, что вы направите свои знания, талант и силы на то, чтобы сделать родную землю еще краше. Мы рассчитываем на вас", - подчеркнул Миронов.
Он пожелал школьникам удачи и выдержки на выпускных экзаменах. "Не сомневаюсь, что вы отлично подготовились и, несмотря на все трудности, покажете достойные результаты", - сказал глава региона.