Главврач 52-й больницы в Москве рассказала о снижении числа пациентов

"На сегодняшний момент, за эту истекающую неделю мы видим абсолютно четкое снижение количества госпитализаций к нам. Мы является стационаром первого эшелона, то есть к нам едут только тяжелые пациенты. На 18 % снизилось количество госпитализаций за эту неделю. Ровно так же на 13% у нас снизилось количество госпитализаций в отделение реанимации, впервые за последнее время у нас появились пустующие реанимационные койки. Снижается количество пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Это очень позитивный тренд. За эту же неделю количество выписываемых пациентов у нас на 13% превысило количество поступающих",- сказала Лысенко.