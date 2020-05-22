Главврач 52-й больницы в Москве рассказала о снижении числа пациентов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число выписываемых из 52-й больницы в Москве пациентов на этой неделе на 13% превысило число поступающих, начали появляться пустующие реанимационные койки, сообщила главный врач больницы Марьяна Лысенко на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
"На сегодняшний момент, за эту истекающую неделю мы видим абсолютно четкое снижение количества госпитализаций к нам. Мы является стационаром первого эшелона, то есть к нам едут только тяжелые пациенты. На 18 % снизилось количество госпитализаций за эту неделю. Ровно так же на 13% у нас снизилось количество госпитализаций в отделение реанимации, впервые за последнее время у нас появились пустующие реанимационные койки. Снижается количество пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Это очень позитивный тренд. За эту же неделю количество выписываемых пациентов у нас на 13% превысило количество поступающих",- сказала Лысенко.
Она добавила, что в пятницу из больницы выписали четырехтысячного пациента.
"Сегодня у нас даже небольшой праздник... мы сегодня выписываем домой четырехтысячного пациента. Для нас это большая радость, это абсолютно поправившиеся люди",- сказала главврач.
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