В Сербии впервые не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки

БЕЛГРАД, 22 мая - РИА Новости. Впервые за 59 дней в Впервые за 59 дней в Сербии не скончался ни один пациент с коронавирусом , сообщил член национального кризисного штаба доктор Предраг Кон.

"В последние 24 часа в Сербии ни один человек не умер из-за коронавируса. Каждый день без смертельного исхода - это победа, мы должны были этого дождаться", - заявил Кон журналистам.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к четвергу в стране было выявлено 10 919 зараженных, скончались 237 человек.

"За последние 24 часа выявлены 105 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 11 024 человек", - сообщили медики.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.

Северной Македонии и Албании. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил во вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории