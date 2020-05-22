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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:53
https://ria.ru/20200522/1571853769.html
В Сербии впервые не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии впервые не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки

16:53 22.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 мая - РИА Новости. Впервые за 59 дней в Сербии не скончался ни один пациент с коронавирусом, сообщил член национального кризисного штаба доктор Предраг Кон.
"В последние 24 часа в Сербии ни один человек не умер из-за коронавируса. Каждый день без смертельного исхода - это победа, мы должны были этого дождаться", - заявил Кон журналистам.
По данным сербского минздрава, с начала пандемии к четвергу в стране было выявлено 10 919 зараженных, скончались 237 человек.
"За последние 24 часа выявлены 105 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 11 024 человек", - сообщили медики.
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Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил во вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИвица ДачичЧерногорияСеверная МакедонияБосния и ГерцеговинаВ мире
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