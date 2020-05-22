В Сербии впервые не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки

БЕЛГРАД, 22 мая - РИА Новости. Впервые за 59 дней в Сербии не скончался ни один пациент с коронавирусом, сообщил член национального кризисного штаба доктор Предраг Кон.
"В последние 24 часа в Сербии ни один человек не умер из-за коронавируса. Каждый день без смертельного исхода - это победа, мы должны были этого дождаться", - заявил Кон журналистам.
По данным сербского минздрава, с начала пандемии к четвергу в стране было выявлено 10 919 зараженных, скончались 237 человек.
"За последние 24 часа выявлены 105 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 11 024 человек", - сообщили медики.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил во вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.