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2020-05-22T17:04
https://ria.ru/20200522/1571853743.html
В Москве задержали нетрезвого таксиста, обругавшего полицейских
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РИА Новости

В Москве задержали нетрезвого таксиста, обругавшего полицейских

16:52 22.05.2020 (обновлено: 17:04 22.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Москве задержали нетрезвого водителя такси, подозреваемого в подделке водительского удостоверения, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в районе Отрадное инспекторы ДПС остановили такси, водитель которого при движении создавал аварийную ситуацию на дороге.
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"За рулем оказался мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. В ответ на требования выйти из автомобиля гражданин повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение", - сказала Волк.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, следственное управление СК возбудило уголовные дела по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Подделка документов".
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Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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