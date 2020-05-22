В Москве задержали нетрезвого таксиста, обругавшего полицейских

По ее словам, в районе Отрадное инспекторы ДПС остановили такси, водитель которого при движении создавал аварийную ситуацию на дороге.

"За рулем оказался мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. В ответ на требования выйти из автомобиля гражданин повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение", - сказала Волк.