В Тюменской области 76 медработников излечились от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Более 40% медиков, переболевших COVID-19, готовы вернуться к работе в Тюменской области, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"41% медиков, заболевших COVID-19, постепенно возвращаются к работе. На сегодня уже 76 медицинских работников, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", выздоровели. Всего на сегодня заболело 186 медицинских работников из 35 медицинских организаций различной формы собственности и назначения", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество, как и сообщалось ранее, отмечается в очагах – МСЧ "Нефтяник" и клинической больнице "РЖД-Медицина", которые остаются на карантине.
"Надо отметить, что большинство медиков переносят заболевание в легкой форме, и курс лечения (до получения двух отрицательных анализов) не превышает 14 дней. Тем не менее, нахождение в стационаре иногда затягивается до месяца. Ранее мы говорили, что в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких была одна медсестра. Сегодня мы можем с радостью сказать о положительной динамике – некоторое время назад ее перевели на самостоятельное дыхание, и уже сегодня она находится не в реанимации, а в общем отделении", - отмечается в сообщении.
Однако остаются два медика в тяжелом состоянии – врач и медсестра, они в реанимации, но без респираторной поддержки. Им оказывается вся необходимая комплексная медицинская помощь.
Часть медиков сразу возвращается к работе, кто-то еще некоторое время продолжает лечение амбулаторно, уточняет оперштаб.
Всего в регионе за время пандемии зарегистрированы 1331 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.