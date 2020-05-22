В Тюменской области 76 медработников излечились от коронавируса

"41% медиков, заболевших COVID-19, постепенно возвращаются к работе. На сегодня уже 76 медицинских работников, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", выздоровели. Всего на сегодня заболело 186 медицинских работников из 35 медицинских организаций различной формы собственности и назначения", - говорится в сообщении.

"Надо отметить, что большинство медиков переносят заболевание в легкой форме, и курс лечения (до получения двух отрицательных анализов) не превышает 14 дней. Тем не менее, нахождение в стационаре иногда затягивается до месяца. Ранее мы говорили, что в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких была одна медсестра. Сегодня мы можем с радостью сказать о положительной динамике – некоторое время назад ее перевели на самостоятельное дыхание, и уже сегодня она находится не в реанимации, а в общем отделении", - отмечается в сообщении.