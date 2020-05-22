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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:51
https://ria.ru/20200522/1571853628.html
В Астраханской области у женщины в доме престарелых выявили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Астраханской области у женщины в доме престарелых выявили коронавирус

16:50 22.05.2020 (обновлено: 16:51 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 71-летней женщины, проживающей в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Астраханской области, сообщает управление администрации губернатора региона.
Пенсионерка была госпитализирована 18 мая с признаками обострения хронического заболевания. "Тест на коронавирус дал положительный результат", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным на четверг, температура поднялась у 23 пенсионеров в интернате, семь из них госпитализированы.
Персонал учреждения сдал тесты на коронавирус. Все они отрицательные.
"Как такое стало возможным? Ведь социальные учреждения у нас автономны, работают в закрытом режиме. И забота о здоровье пожилых пациентов – особенно сейчас, в период пандемии – должна быть на первом месте", - сказал губернатор области Игорь Бабушкин на заседании регионального кабмина.
Как выяснилось, первый вызов скорой помощи к 71-летней пенсионерке был в дом-интернат 12 мая, но врачи не обнаружили ничего подозрительного. 17 мая ей стало хуже, на следующий день ее госпитализировали.
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Глава Астраханской области поручил председателю регионального правительства Александру Шарыкину провести проверку действий должностных лиц, допустивших заражение коронавирусом в Астраханском доме-интернате. Отдельно дать оценку работы бригады скорой помощи, "которая не обратила внимание на ситуацию, требующую особого внимания".
Результаты проверки будут рассмотрены на заседании областного штаба по коронавирусу 23 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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