В Астраханской области у женщины в доме престарелых выявили коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 71-летней женщины, проживающей в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Коронавирус подтвердился у 71-летней женщины, проживающей в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Астраханской области , сообщает управление администрации губернатора региона.

Пенсионерка была госпитализирована 18 мая с признаками обострения хронического заболевания. "Тест на коронавирус дал положительный результат", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным на четверг, температура поднялась у 23 пенсионеров в интернате, семь из них госпитализированы.

Персонал учреждения сдал тесты на коронавирус. Все они отрицательные.

"Как такое стало возможным? Ведь социальные учреждения у нас автономны, работают в закрытом режиме. И забота о здоровье пожилых пациентов – особенно сейчас, в период пандемии – должна быть на первом месте", - сказал губернатор области Игорь Бабушкин на заседании регионального кабмина.

Как выяснилось, первый вызов скорой помощи к 71-летней пенсионерке был в дом-интернат 12 мая, но врачи не обнаружили ничего подозрительного. 17 мая ей стало хуже, на следующий день ее госпитализировали.

Глава Астраханской области поручил председателю регионального правительства Александру Шарыкину провести проверку действий должностных лиц, допустивших заражение коронавирусом в Астраханском доме-интернате. Отдельно дать оценку работы бригады скорой помощи, "которая не обратила внимание на ситуацию, требующую особого внимания".

Результаты проверки будут рассмотрены на заседании областного штаба по коронавирусу 23 мая.