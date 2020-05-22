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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:49
https://ria.ru/20200522/1571853594.html
Свердловский губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре больницы
https://cdn22.img.ria.ru/images/151804/60/1518046048_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_55456420e4a3df20af90be22911754ec.jpg
РИА Новости

Свердловский губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре больницы

16:49 22.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил размещение пациентов в коридоре больницы в Екатеринбурге проблемами с маршрутизацией, когда одни больные поступили, а другие еще не успели выписаться.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что в ГКБ № 24, где лечат пациентов с коронавирусом, закончились места в палатах, поэтому пациентов независимо от их состояния размещают на койках, установленных в коридоре.
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"О ситуации в одной из городских больниц, где пациенты находились в коридоре, я слышал. Отдельно обсуждал эту тему с министром здравоохранения. Таких вещей мы стараемся избегать. Случай… связан с временными проблемами с внутренней маршрутизацией пациентов, вызванными тем, что одни пациенты поступили в больницу, другие еще ее не покинули", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что госпитализации и выписки происходят практически круглые сутки. "В итоге, к сожалению, бывает и такое", - добавил глава региона.
По словам губернатора, сейчас в регионе имеется достаточно свободных мест для больных коронавирусом – более 2700, в том числе 980 – с ИВЛ.
По последним данным, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 3443. Двенадцать человек скончались.
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