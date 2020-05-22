В Израиле назначили нового министра туризма

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший вице-мэр Тель-Авива Асаф Замир сменил на посту министра туризма Израиля Ярива Левина, сообщает пресс-служба ведомства.
Генеральным директором министерства остается Амир Халеви.
Новый руководитель ведомства подчеркнул, что сейчас важнее всего восстановить полноценную деятельность сферы туризма, которая является одной из наиболее доходных отраслей израильской экономики.
"Необходимо, как можно скорее открыть отели и сделать доступными все туристические достопримечательности, места отдыха и общепита, — заявил Асаф Замир. — Мы намерены поощрять внутренний туризм, открыть небо для гостей из-за границы, минимизировать ущерб, нанесенный отрасли пандемией коронавируса, и побыстрее вернуть индустрию к рекордным показателям".
На следующей неделе в Израиле снимают еще часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 27 мая открываются рестораны, кафе, пабы и ночные клубы. Гостей уже могут принимать небольшие отели и циммеры — коттеджи для отдыха.