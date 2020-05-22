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Туризм
2020-05-22T20:08
https://ria.ru/20200522/1571853549.html
В Израиле назначили нового министра туризма
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РИА Новости

В Израиле назначили нового министра туризма

16:56 22.05.2020 (обновлено: 20:08 22.05.2020)
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© AFP 2020 / Jack GuezЛюди на пляже в Тель-Авиве
Люди на пляже в Тель-Авиве
© AFP 2020 / Jack Guez
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший вице-мэр Тель-Авива Асаф Замир сменил на посту министра туризма Израиля Ярива Левина, сообщает пресс-служба ведомства.
Генеральным директором министерства остается Амир Халеви.
Новый руководитель ведомства подчеркнул, что сейчас важнее всего восстановить полноценную деятельность сферы туризма, которая является одной из наиболее доходных отраслей израильской экономики.
"Необходимо, как можно скорее открыть отели и сделать доступными все туристические достопримечательности, места отдыха и общепита, — заявил Асаф Замир. — Мы намерены поощрять внутренний туризм, открыть небо для гостей из-за границы, минимизировать ущерб, нанесенный отрасли пандемией коронавируса, и побыстрее вернуть индустрию к рекордным показателям".
На следующей неделе в Израиле снимают еще часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 27 мая открываются рестораны, кафе, пабы и ночные клубы. Гостей уже могут принимать небольшие отели и циммеры — коттеджи для отдыха.
Тель-Авив
20 мая, 08:00Туризм
Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТель-АвивИзраиль
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