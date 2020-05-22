В Израиле назначили нового министра туризма

"Необходимо, как можно скорее открыть отели и сделать доступными все туристические достопримечательности, места отдыха и общепита, — заявил Асаф Замир. — Мы намерены поощрять внутренний туризм, открыть небо для гостей из-за границы, минимизировать ущерб, нанесенный отрасли пандемией коронавируса, и побыстрее вернуть индустрию к рекордным показателям".