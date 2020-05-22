В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 918

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Свыше 900 из 1362 пациентов в Воронежской области, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели сообщает облправительство.
Ранее отмечалось, что накануне выздоровели 837 человек.
"Воронежская область, 15:40, пятница, 22 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 1 362. Умерли: 16 Выздоровели: 918", - говорится в сообщении.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 853 пациента с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2 645 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.