В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 918

"Воронежская область, 15:40, пятница, 22 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 1 362. Умерли: 16 Выздоровели: 918", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в области в больницах изолированы 853 пациента с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2 645 человек.