Некоторыми пациентами 52-й больницы по просьбе Путина занимались отдельно

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что по его просьбе коллеги из правительства занимались отдельно некоторыми пациентами в 52-й больнице в Москве, где проходят лечение люди, инфицированные коронавирусом.
В ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин обратился к главврачу "Городской клинической больницы №52" Марьяне Лысенко. По словам президента, это очень крупное медицинское учреждение, на лечении там находится большое количество людей, а врачи выполняют работу высокопрофессионально.
"Там по моей просьбе мои коллеги из правительства, в том числе и Голикова Татьяна Алексеевна (вице-премьер - ред.), некоторыми вашими пациентами занимались отдельно, наводили справки о них. Знаю, как вы профессионально и с душой ко всему этому относитесь, большое спасибо", - сказал президент.
Также Путин отметил, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев рассказывал, как лечился в 52-й больнице. "Просто без всякого преувеличения, с восхищением отзывался о ваших сотрудниках, об уровне их профессионализма и преданности своему делу", - отметил глава государства.
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