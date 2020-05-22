Некоторыми пациентами 52-й больницы по просьбе Путина занимались отдельно

"Там по моей просьбе мои коллеги из правительства, в том числе и Голикова Татьяна Алексеевна (вице-премьер - ред.), некоторыми вашими пациентами занимались отдельно, наводили справки о них. Знаю, как вы профессионально и с душой ко всему этому относитесь, большое спасибо", - сказал президент.