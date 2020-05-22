МИД анонсировал заявление по выходу США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия в пятницу сделает официальное заявление по выходу США из Договора по открытому небу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот сейчас, я думаю, что в течение, наверное, получаса мы сделаем официальное заявление. Оно будет опубликовано на сайте министерства иностранных дел", - сказала Захарова в программе "Нефантастика" радиостанции "Комсомольская правда".
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.