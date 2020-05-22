В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 377

По данным минздрава, на 21 мая в ЛНР были выявлены 356 заболевших с COVID-19. Четыре пациента, из них двое врачей, скончались. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.