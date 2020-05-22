В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 377

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Двадцать один новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшие сутки, общее число выявленных случаев инфицирования достигло 377, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава, на 21 мая в ЛНР были выявлены 356 заболевших с COVID-19. Четыре пациента, из них двое врачей, скончались. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
"По состоянию на 22 мая всего 377 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики", - сообщили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.