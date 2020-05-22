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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-22T16:59
https://ria.ru/20200522/1571853284.html
Китай назвал ключевые пункты работы правительства в 2020 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571827022_0:0:3323:1869_1036x0_80_0_0_38ac4fc708f9bce526d6dac285aba4bc.jpg
РИА Новости

Китай назвал ключевые пункты работы правительства в 2020 году

16:58 22.05.2020 (обновлено: 16:59 22.05.2020)
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МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии 22 мая 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва выступил с Докладом о работе правительства.
Ключевые пункты доклада:
© Информационная служба "Россия-Китай: главное"

Китай назвал ключевые пункты работы правительства в 2020 году
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© Информационная служба "Россия-Китай: главное"
© Информационная служба "Россия-Китай: главное"

Китай назвал ключевые пункты работы правительства в 2020 году
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© Информационная служба "Россия-Китай: главное"
© Информационная служба "Россия-Китай: главное"

Китай назвал ключевые пункты работы правительства в 2020 году
3 из 4

© Информационная служба "Россия-Китай: главное"
© Информационная служба "Россия-Китай: главное"

Китай назвал ключевые пункты работы правительства в 2020 году
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© Информационная служба "Россия-Китай: главное"
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Россия-Китай: ГлавноеЛи КэцянКитай
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