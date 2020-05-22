Китай назвал ключевые пункты работы правительства в 2020 году

МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии 22 мая 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва выступил с Докладом о работе правительства.
Ключевые пункты доклада:
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