Мэр Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении лайнера в Пакистане

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. При крушении лайнера . При крушении лайнера А320 "Пакистанских авиалиний" погибли все 107 человек, находившиеся на борту, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на мэра Карачи Васима Ахтара.

Газета Dawn, в свою очередь, пишет, что несколько человек выжили. Так, издание со ссылкой на семью одного из пассажиров, сообщает, что он пережил крушение. Официального подтверждения этой информации нет.

Ахтар также уточнил, что на земле разрушены пять или шесть домов, данных о погибших среди местных жителей пока нет.

Аэробус направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24 , через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.

Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом.

Как указано на мониторинговом ресурсе, речь идет о произведенном 15 лет назад Airbus A-320 с регистрационным номером AP-BLD.

По словам генерального директора авиакомпании Аршада Малика, причиной трагедии могла стать техническая ошибка.