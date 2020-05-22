В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 1764

САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области, общее число случаев заражения COVID-19 в регионе выросло до 1764, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1666 человек.
"По состоянию на 22 мая подтвержденных случаев COVID-19 - 1764. Новых подтвержденных случаев - 98", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, еще 3698 человек находятся под наблюдением медиков.
Из 1764 заразившихся 436 человек выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.