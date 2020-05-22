В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 1764

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области , общее число случаев заражения COVID-19 в регионе выросло до 1764, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора

Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1666 человек.

"По состоянию на 22 мая подтвержденных случаев COVID-19 - 1764. Новых подтвержденных случаев - 98", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще 3698 человек находятся под наблюдением медиков.

Из 1764 заразившихся 436 человек выздоровели, шестеро скончались.