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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:41
https://ria.ru/20200522/1571853118.html
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 1764
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 1764

16:41 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области, общее число случаев заражения COVID-19 в регионе выросло до 1764, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1666 человек.
"По состоянию на 22 мая подтвержденных случаев COVID-19 - 1764. Новых подтвержденных случаев - 98", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, еще 3698 человек находятся под наблюдением медиков.
Из 1764 заразившихся 436 человек выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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